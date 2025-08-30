От «Красного шелка» до обмена студентами: как РФ и Китай сближаются через кино и образование

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Президент сообщил, что сотрудничество между Москвой и Пекином продолжает динамично развиваться в этих направлениях.

Фото: НМГ Кинопрокат

Путин отметил успех минувших Годов культуры РФ и Китая и гуманитарных инициатив

Президент РФ Владимир Путин оценил результаты Годов культуры Китая и России, а также сотрудничества двух стран в таких сферах, как образование, кинематограф, театр, туризм и спорт. В интервью информационному агентству «Синьхуа» (перевод опубликован на сайте Кремля) глава государства отметил, что значительный вклад в продвижение дружественных связей вносят масштабные двусторонние гуманитарные инициативы.

«Большой успех имели национальные Годы России в Китае и Китая в России (2006–2007 годы). Широкий общественный резонанс получили Годы языков, туризма, молодежи, СМИ, регионального сотрудничества, спорта, науки и инноваций, стартовавшие поочередно с 2009 года», — сказал Путин.

Культурные обмены между Россией и Китаем продолжают динамично развиваться, подчеркнул президент.

Помимо прочего, последовательно реализуется «дорожная карта» российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года, включающая более 100 масштабных проектов. Также он отметил успешную организацию Годов культуры РФ и Китая, которые проводятся в 2024–2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между государствами.

«Российская сторона инициировала проведение Международного музыкального конкурса „Интервидение“, который запланирован на 20 сентября текущего года. Рады тому, что китайские партнеры проявили заинтересованное внимание к данному проекту», — добавил президент.

«Красный шелк» выводит российско-китайские отношения на новый уровень

Путин также отметил успешный обмен студентами и планы по проведению «перекрестных» Годов образования, сотрудничество в научно-технической и инновационной областях, активную кооперацию в сфере кинопроизводства.

Так, в феврале в российский прокат вышел совместный фильм «Красный шелк», вскоре его увидят зрители в Китае. Еще весной в Москве стороны подписали план действий по кинопроизводству, подразумевающий создание новых российско-китайских кинофильмов, которые «донесут до наших граждан верные моральные ориентиры и традиционные духовно-нравственные ценности, расскажут правду о важнейших исторических событиях».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Китае готовятся к премьере «Красного шелка».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

