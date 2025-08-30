Москвичи посетили столичные парки около 89 миллионов раз за лето

В зеленых зонах столицы прошло более 10 тысяч культурных и спортивных мероприятий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Жители и гости Москвы этим летом около 89 миллионов раз посетили городские парки. Об этом 30 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в зеленых зонах столицы прошло свыше 10 тысяч различных мероприятий. Особым спросом у посетителей пользовались бассейны, летние кинотеатры, искусственная волна и библиотеки под открытым небом.
Мэр отметил, что самым заметным событием стала «Парковая симфония». На этом фестивале классические произведения исполнил Малый симфонический оркестр вместе с ведущими московскими артистами.
Также впервые в этом сезоне в рамках проекта «Кино в парках» показы фильмов, лекции и мастер-классы проходили сразу в пяти кинотеатрах под открытым небом. Их аудитория составила около 100 тысяч зрителей.
Кроме того, в столичных парках оборудовали городские огороды, где каждый желающий мог научиться выращивать овощи. Для любителей спорта были подготовлены специальные площадки, на которых регулярно проходили тренировки и соревнования.
Собянин подчеркнул, что в Москве делают все возможное, чтобы лето в городе было интересным, насыщенным и полезным.
