Москвичи посетили столичные парки около 89 миллионов раз за лето

Жители и гости Москвы этим летом около 89 миллионов раз посетили городские парки. Об этом 30 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в зеленых зонах столицы прошло свыше 10 тысяч различных мероприятий. Особым спросом у посетителей пользовались бассейны, летние кинотеатры, искусственная волна и библиотеки под открытым небом.

Мэр отметил, что самым заметным событием стала «Парковая симфония». На этом фестивале классические произведения исполнил Малый симфонический оркестр вместе с ведущими московскими артистами.

Также впервые в этом сезоне в рамках проекта «Кино в парках» показы фильмов, лекции и мастер-классы проходили сразу в пяти кинотеатрах под открытым небом. Их аудитория составила около 100 тысяч зрителей.

Кроме того, в столичных парках оборудовали городские огороды, где каждый желающий мог научиться выращивать овощи. Для любителей спорта были подготовлены специальные площадки, на которых регулярно проходили тренировки и соревнования.

Собянин подчеркнул, что в Москве делают все возможное, чтобы лето в городе было интересным, насыщенным и полезным.

