В Москве пройдет «Марафон добрых дел» с обучением первой помощи

Борис Сатаров
Бесплатные мастер-классы и уроки научат москвичей действовать при травмах и инсультах.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

С 6 по 15 сентября в Москве пройдет «Марафон добрых дел», приуроченный ко Всемирному дню оказания первой помощи. Об этом 30 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В волонтерских центрах «Доброе место» состоится серия бесплатных мастер-классов, на которых москвичей научат правильно действовать при инсультах, ожогах, травмах и кровотечениях. Всего будет проведено более 100 мероприятий для людей разных возрастов.

Кроме того, в школах столицы пройдут «Добрые уроки» по оказанию первой помощи. На этих занятиях ученики познакомятся с волонтерской деятельностью в области охраны здоровья и общественной безопасности.

Сергей Собянин отметил, что проект направлен на повышение знаний жителей города о важнейших навыках оказания помощи и вовлечение молодежи в волонтерское движение.

