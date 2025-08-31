Собянин: Станции «Кунцевская» Филевской линии метро исполнилось 60 лет

Станции «Кунцевская» Филевской линии метро исполнилось 60 лет, напомнил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«У станции „Кунцевская“ Филевской линии есть уникальные особенности. Это единственная станция в метро с тремя путями, которые регулярно используются для перевозки пассажиров, и единственная — с одной платформой для движения поездов в обоих направлениях», — написал мэр Москвы.

«Кунцевская» была построена как открытая станция с двумя остекленными вестибюлями, а названа в честь бывшего подмосковного города Кунцево. Долгие годы она выполняла роль пересадочного узла на железнодорожный транспорт.

Сегодня «Кунцевская» является крупным транспортным узлом — с нее можно сделать пересадки на станции Арбатско-Покровской, Большой кольцевой линий метро и первого Московского центрального диаметра. В рабочий день через нее совершается свыше 60 тысяч поездок.

В 2016–2019 годах в рамках модернизации Филевской линии прошла масштабная реконструкция станции. Специалисты отремонтировали станционные комплексы, инженерные коммуникации и привели станцию в порядок. Кроме того, запустили современные российские поезда типа «Москва».