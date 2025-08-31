Путина на площадке саммита ШОС в Китае встретили «Калинкой-малинкой»

Путин прилетел в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС

Президент России Владимир Путин прилетел в китайский Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило РИА Новости.

Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись рукопожатиями на месте проведения саммита. Для прибывших лидеров глава Китая и его жена Пэн Лиюань организовали праздничный банкет в Международном конгрессно-выставочном центре. Об этом проинформировало Центральное телевидение Китая.

Сообщается также, что российского лидера поприветствовали русской народной песней «Калинка-малинка».

В воскресенье, 31 августа, в китайском городе Тяньцзинь стартовало заседание Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саммит продлится четыре дня до 1 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. На встрече будут подведены результаты деятельности ШОС за 2024–2025 годы

