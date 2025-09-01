В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили два частных дома

Обломки ликвидированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили домовладения на территории поселка Ильского в Краснодарском крае. Об этом стало известно из сообщения представителей регионального оперативного штаба в Telegram-канале.

«Обломки БПЛА упали в Северском районе. В поселке городского типа Ильском в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор», — отметили в публикации.

В поселке также началось возгорание травы, которое спровоцировало падение обломков дрона. В результате происшествия никто не пострадал,

В штабе подчеркнули, что в работе на местах падения беспилотников задействованы представители специальных и экстренных служб.

За день до этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали попытки нанесения ударов по инфраструктуре жилых кварталов, расположенных в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодаре. При этом мэр города Максим Пухов уточнял, что в результате атаки пострадавших не было, тогда как само происшествие, случившееся накануне перед Днем знаний, по его словам, — это «циничный акт, направленный на запугивание граждан».

Ранее 5-tv.ru писал, что силы противовоздушной обороны РФ за три часа сбили 25 украинских беспилотников над территорией России.

