В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили два частных дома

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

К работе на местах падения дронов приступили представители специальных и экстренных служб.

В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили два частных дома

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Обломки ликвидированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили домовладения на территории поселка Ильского в Краснодарском крае. Об этом стало известно из сообщения представителей регионального оперативного штаба в Telegram-канале.

«Обломки БПЛА упали в Северском районе. В поселке городского типа Ильском в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор», — отметили в публикации.

В поселке также началось возгорание травы, которое спровоцировало падение обломков дрона. В результате происшествия никто не пострадал,

В штабе подчеркнули, что в работе на местах падения беспилотников задействованы представители специальных и экстренных служб.

За день до этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали попытки нанесения ударов по инфраструктуре жилых кварталов, расположенных в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодаре. При этом мэр города Максим Пухов уточнял, что в результате атаки пострадавших не было, тогда как само происшествие, случившееся накануне перед Днем знаний, по его словам, — это «циничный акт, направленный на запугивание граждан».

Ранее 5-tv.ru писал, что силы противовоздушной обороны РФ за три часа сбили 25 украинских беспилотников над территорией России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 сент
Силы ПВО за три часа сбили 25 украинских беспилотников над территорией России
1 сент
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница
31 авг
За ночь силы ПВО сбили 21 украинский дрон над регионами России
31 авг
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
31 авг
В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три человека
30 авг
Мужчина и трехлетний ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
30 авг
Более 80 украинских дронов сбиты над регионами России за ночь
30 авг
Несколько домов и производственный цех повреждены из-за атаки БПЛА в Адыгее
29 авг
Четыре здания повреждены из-за атаки БПЛА в Орловской области
28 авг
В результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:20
В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили два частных дома
1:59
Чудовище в памперсах: ФАС нашла картель в тендерах на подгузники
1:45
На Украине задержали подозреваемого в убийстве Парубия
1:26
Захарова иронично отреагировала на идею Литвы заболотить границы с Белоруссией
1:05
Парты на старт: к новому учебному году после капремонта откроют 670 школ
0:48
Силы ПВО за три часа сбили 25 украинских беспилотников над территорией России

Сейчас читают

В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко
Наговицина подписала расписку о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП
Народные приметы на 1 сентября: что можно и что нельзя делать в День знаний
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025