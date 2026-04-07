В результате атаки БПЛА на школу в Запорожской области пострадали 10 человек

Элина Битюцкая
Среди них — семеро детей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Десять человек, в том числе семеро детей, пострадали при атаке украинского беспилотника на общеобразовательную школу в Запорожской области. Об этом 7 апреля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Десять человек — семеро детей и трое взрослых — пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области», — написал глава области в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, удар пришелся по зданию в Каменско-Днепровском муниципальном округе. На момент происшествия в школе находились ученики и учителя, всех пострадавших оперативно эвакуировали в медицинское учреждение.

Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на контроле и находится на прямой связи с оперативными службами. Информация о степени повреждения учебного заведения и состоянии раненых уточняется.

В результате этой атаки погиб замглавы Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко — он спасал детей, эвакуируя их из школы по время атаки украинского БПЛА.

