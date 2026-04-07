В результате атаки БПЛА на школу в Запорожской области пострадали 10 человек

Десять человек, в том числе семеро детей, пострадали при атаке украинского беспилотника на общеобразовательную школу в Запорожской области. Об этом 7 апреля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Десять человек — семеро детей и трое взрослых — пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области», — написал глава области в своем Telegram-канале.
По словам Балицкого, удар пришелся по зданию в Каменско-Днепровском муниципальном округе. На момент происшествия в школе находились ученики и учителя, всех пострадавших оперативно эвакуировали в медицинское учреждение.
Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на контроле и находится на прямой связи с оперативными службами. Информация о степени повреждения учебного заведения и состоянии раненых уточняется.
В результате этой атаки погиб замглавы Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко — он спасал детей, эвакуируя их из школы по время атаки украинского БПЛА.
- 7 апр
- Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над девятью регионами России
- 6 апр
- В результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск пострадали 12 человек
- 6 апр
- Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских дронов над пятью регионами России
- 5 апр
- Многоквартирный дом пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в Новороссийске
- 5 апр
- Силы ПВО сбили 77 дронов ВСУ над регионами России за шесть часов
- 5 апр
- В Белгородской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус с рабочими
- 5 апр
- ТЭЦ и два нефтяных объекта повреждены после атаки дронов в Нижегородской области
- 5 апр
- Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских дронов над 14 регионами России
- 4 апр
- Сотрудник предприятия пострадал от атаки украинского БПЛА в Тольятти
- 4 апр
- В Таганроге под атаку БПЛА попал сухогруз под флагом иностранного государства
Читайте также
