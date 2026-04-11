Силы ПВО за ночь сбили почти 100 украинских дронов над восемью регионами России

Беспилотники уничтожены в небе над Кубанью, Крымом и несколькими областями России.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали 99 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.
Дроны уничтожены в период с 20:00 10 апреля до 07:00 11 апреля. БПЛА сбиты над Краснодарским краем, Республикой Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Накануне, 10 апреля, силы ПВО уничтожили 151 беспилотник, из них 57 — над Волгоградской областью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области в результате наезда мопеда на украинскую мину погиб ребенок. Губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX проинформировал, что трагедия произошла в селе Костогрызово Алешкинского муниципального округа — жертвой стал мальчик 2011 года рождения.
Кроме того, вооруженные силы Украины атаковали село Новая Маячка. Ударом вражеского беспилотника были ранены двое мужчин 1974 и 1979 годов рождения. Пострадавших доставили в местную больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.
- 10 апр
- Силы ПВО за ночь сбили 151 украинский дрон над шестью регионами России
- 9 апр
- Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских дронов над регионами России
- 8 апр
- Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области
- 8 апр
- Три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Луганск
- 8 апр
- Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских дрона над пятью регионами России
- 7 апр
- В результате атаки БПЛА на школу в Запорожской области пострадали 10 человек
- 7 апр
- Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над девятью регионами России
- 6 апр
- В результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск пострадали 12 человек
- 6 апр
- Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских дронов над пятью регионами России
- 5 апр
- Многоквартирный дом пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в Новороссийске
