Силы ПВО за ночь сбили почти 100 украинских дронов над восемью регионами России

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Беспилотники уничтожены в небе над Кубанью, Крымом и несколькими областями России.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 11 апреля

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали 99 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Дроны уничтожены в период с 20:00 10 апреля до 07:00 11 апреля. БПЛА сбиты над Краснодарским краем, Республикой Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне, 10 апреля, силы ПВО уничтожили 151 беспилотник, из них 57 — над Волгоградской областью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области в результате наезда мопеда на украинскую мину погиб ребенок. Губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX проинформировал, что трагедия произошла в селе Костогрызово Алешкинского муниципального округа — жертвой стал мальчик 2011 года рождения.

Кроме того, вооруженные силы Украины атаковали село Новая Маячка. Ударом вражеского беспилотника были ранены двое мужчин 1974 и 1979 годов рождения. Пострадавших доставили в местную больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

10 апр
Силы ПВО за ночь сбили 151 украинский дрон над шестью регионами России
9 апр
Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских дронов над регионами России
8 апр
Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области
8 апр
Три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Луганск
8 апр
Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских дрона над пятью регионами России
7 апр
В результате атаки БПЛА на школу в Запорожской области пострадали 10 человек
7 апр
Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над девятью регионами России
6 апр
В результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск пострадали 12 человек
6 апр
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских дронов над пятью регионами России
5 апр
Многоквартирный дом пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в Новороссийске
Последние новости

8:35
Суперфуд? Названы неожиданные полезные свойства березового сока
8:17
«Распущенность и непонятно что»: Шаляпин сравнил народные хоры с попсой
8:15
В Алтайском крае из-за паводка подтопило 27 жилых домов
8:08
«Отлично»: Трамп обрадовался идущим в США нефтяным танкерам
8:00
«Женщина номер один в моей жизни»: Лепс о бывшей супруге
7:55
Силы ПВО за ночь сбили почти 100 украинских дронов над восемью регионами России

Сейчас читают

Кишечные бактерии связали с риском развития деменции
Мужчина утопил беременную жену и двух дочерей в бассейне, чтобы жениться на несовершеннолетней
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео