Силы ПВО за ночь сбили почти 100 украинских дронов над восемью регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали 99 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Дроны уничтожены в период с 20:00 10 апреля до 07:00 11 апреля. БПЛА сбиты над Краснодарским краем, Республикой Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне, 10 апреля, силы ПВО уничтожили 151 беспилотник, из них 57 — над Волгоградской областью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области в результате наезда мопеда на украинскую мину погиб ребенок. Губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX проинформировал, что трагедия произошла в селе Костогрызово Алешкинского муниципального округа — жертвой стал мальчик 2011 года рождения.

Кроме того, вооруженные силы Украины атаковали село Новая Маячка. Ударом вражеского беспилотника были ранены двое мужчин 1974 и 1979 годов рождения. Пострадавших доставили в местную больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

