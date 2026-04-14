Женщина погибла при атаке украинских БПЛА на Елец в Липецкой области

Дарья Бруданова
Еще пять человек пострадали.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Атака беспилотников на регионы России

Рано утром 14 апреля боевики киевского режима с помощью БПЛА атаковали Липецкую область. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его информации, в результате в городе Елец погибла женщина. Это произошло на улице Черокманова. Подробности случившегося не раскрываются.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал в Telegram-канале Игорь Артамонов.

Он также уточнил, что в результате атаки украинских беспилотников пострадали еще пять человек, четверо из которых были госпитализированы. Им оказывается медицинская помощь.

Кроме того, как добавил Игорь Артамонов, атаке украинских БПЛА подверглось село Долгоруково. Там после падения дронов возник пожар в одном из жилых домов. К счастью, никто не пострадал. Жильцов оперативно эвакуировали, а пожар был потушен. На местах происшествий продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области украинский дрон попал в автомобиль. В результате серьезно пострадали два человека. У мужчины были диагностированы осколочные ранения спины, а у женщины — множественные осколочные ранения плеча, спины и ног.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

