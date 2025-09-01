Силы ПВО за три часа сбили 25 украинских беспилотников над территорией России
Боевики ВСУ пытались атаковать два региона страны.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ с 21:00 до 00:00 по московскому времени уничтожили 25 украинских беспилотников. Об этом стало известно из сообщения Минобороны России в Telegram-канале.
Боевики украинской стороны пытались провести атаки беспилотниками по двум регионам РФ. Как отметили в ведомстве, из числа сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — три ликвидировали над территорией Республики Крым, еще один — над территорией Краснодарского края, а также 21 — над акваторией Черного моря.
Российские регионы постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом последователи киевского режима используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 1 сент
- В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница
- 31 авг
- За ночь силы ПВО сбили 21 украинский дрон над регионами России
- 31 авг
- Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
- 31 авг
- В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три человека
- 30 авг
- Мужчина и трехлетний ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
- 30 авг
- Более 80 украинских дронов сбиты над регионами России за ночь
- 30 авг
- Несколько домов и производственный цех повреждены из-за атаки БПЛА в Адыгее
- 29 авг
- Четыре здания повреждены из-за атаки БПЛА в Орловской области
- 28 авг
- В результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек
- 27 авг
- Пожар произошел на крыше многоквартирного дома после атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на Дону
Читайте также
82%
Нашли ошибку?