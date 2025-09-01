Силы ПВО за три часа сбили 25 украинских беспилотников над территорией России

Мария Гоманюк
Боевики ВСУ пытались атаковать два региона страны.

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ с 21:00 до 00:00 по московскому времени уничтожили 25 украинских беспилотников. Об этом стало известно из сообщения Минобороны России в Telegram-канале.

Боевики украинской стороны пытались провести атаки беспилотниками по двум регионам РФ. Как отметили в ведомстве, из числа сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — три ликвидировали над территорией Республики Крым, еще один — над территорией Краснодарского края, а также 21 — над акваторией Черного моря.

Российские регионы постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом последователи киевского режима используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем.

