Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских дрона над пятью регионами России

Беспилотники уничтожены над Орловской, Ростовской областями, Кубанью, Крымом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 8 апреля перехватили и ликвидировали 73 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки отражались с 20:00 7 апреля до 07:00 8 апреля. Дроны сбиты над Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженные силы Украины в ночь на 7 апреля атаковали Владимирскую область с применением беспилотников. Губернатор региона Александр Авдеев проинформировал, что целью ударов стал Александровский район, где в результате атаки погибли три мирных жителя, включая семилетнего ребенка.
Один из дронов попал в двухквартирный жилой дом, внутри которого находилась семья из четырех человек. Авдеев уточнил, что погибли оба родителя и их семилетний сын. Пятилетней дочери, получившей ожоги, удалось выжить — девочку доставили в больницу, и сейчас ее жизни ничто не угрожает.
После попадания БПЛА в здании вспыхнул пожар, который впоследствии потушили. Соседи пострадавшей семьи, по словам губернатора, не пострадали.
