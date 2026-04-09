Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских дронов над регионами России

Беспилотники уничтожены в небе над Курской, Астраханской областями, Кубанью и Азовским морем.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 9 апреля

Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и ликвидировали 69 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Атаки отражались с 23:00 8 апреля до 07:00 9 апреля. Дроны сбиты над Курской и Астраханской областями, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.

Накануне силы ПВО уничтожили 73 БПЛА над Орловской и Ростовской областями, Кубанью, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгородской области в результате атак украинских дронов погиб один человек и еще четверо мирных жителей получили ранения. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что в селе Нежеголь Шебекинского округа беспилотник ударил по автомобилю, находившийся в нем мужчина скончался на месте от полученных травм.

В ходе других атак бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ троих мужчин с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами. Еще один пострадавший обратился в больницу самостоятельно. После оказания первой помощи двоих направят в белгородскую горбольницу № 2, остальные остаются на обследовании в районной больнице.

До этого Гладков также информировал об атаке дрона на машину скорой помощи в селе Борисовка Волоконовского округа, в результате которой пострадали три сотрудника.

