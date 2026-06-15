Трамп объявил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив
Корабли следуют по безопасному южному маршруту.
Фото: Reuters/Stringer
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Суда начали возобновлять безопасное движение через Ормузский пролив. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.
«Суда, многие из которых загружены нефтью, начинают движение к выходу из Ормузского пролива», — написал он в личном блоге.
Они следуют по южному маршруту, который считается чистым и безопасным.
Накануне президент США официально подтвердил заключение нового соглашения с Ираном и анонсировал открытие этого маршрута.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальная церемония подписания сделки между Вашингтоном и Тегераном пройдет в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Соглашение включает 14 пунктов, в том числе обязательство Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия. Текст документа будет опубликован в ближайшее время.
Исламская республика также официально подтвердила заключение мирного соглашения с США. Однако замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подчеркнул, что республика не полностью доверяет американской стороне и готова принять ответные меры в случае нарушения сделки со стороны США.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 15 июн
- Нужны недели, если не месяцы: когда откроют движение по Ормузскому проливу
- 13 июн
- ВС США сбили несколько иранских дронов, летевших к Ормузскому проливу
- 11 июн
- Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива
- 9 июн
- Военный вертолет США потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива
- 31 мая
- Иран не будет обсуждать статус Ормузского пролива на переговорах
- 28 мая
- США ввели санкции против иранского управления по контролю за Ормузом
- 27 мая
- Трамп пригрозил разнести Оман в случае попыток взять под контроль Ормуз
- 26 мая
- В иранском городе Бендер-Аббас прогремели взрывы
- 18 мая
- Пик ожидается летом: мир оказался на грани нового энергокризиса
- 18 мая
- Иран хочет взимать плату за интернет-кабели в Ормузском проливе
Читайте также
64%
Нашли ошибку?