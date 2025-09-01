На Землю надвигается мощная магнитная буря

Геомагнитные возмущения пройдут в ночь с 1 на 2 сентября.
Фото: 5-tv.ru
В ночь с 1 на 2 сентября на Земле ожидается сильнейшая магнитная буря после выброса плазмы на Солнце 30 августа. Об этом aif.ru сообщил врач-терапевт Константин Спахов, ссылаясь на прогноз лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО.
По словам эксперта, бурю классифицируют категорией G3 и относят к наиболее сильным за последнее время. Однако у чувствительных людей есть время подготовится.
«Проведите 1 сентября себе в удовольствие, но без излишеств и напрягов. Не занимайтесь тяжелым физическим трудом, не ищите стрессов. Погуляйте на природе, старайтесь больше расслабляться, днем можно немного поспать, но не поздно, чтобы ночью не было бессонницы. Посмотрите любимые фильмы. В еде избегайте излишества, соленого, возбуждающего (кофе и другие напитки с кофеином), алкоголя, жирного, излишне острого. Чем меньше вы думаете о буре, тем она безопаснее для вас», — уточнил врач.
При появлениях тревожных симптомов следует принять легкие успокоительные, наиболее важно это для людей с гипертонией: рост давления и головная боль могут вызвать приступ.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Солнце зафиксировали скачок энерговыделения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 31 авг
- Звезда разбушевалась: на Землю обрушится мощная магнитная буря
- 27 авг
- Долой тоску: как образ жизни влияет на чувствительность к магнитным бурям
- 21 авг
- Волнения атмосферы: геомагнитный прогноз на 22 августа
- 20 авг
- Приготовьтесь: чего ждать от магнитной бури 20 августа
- 19 авг
- На Земле началась магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце
- 18 авг
- Несильно, но чувствительно? Магнитная буря накроет Землю 19 августа
- 9 авг
- Влияние корональной дыры: на Земле началась магнитная буря
- 8 авг
- Землю накроет мощная магнитная буря: прогноз и рекомендации
- 7 авг
- Сильнейшая за два месяца магнитная буря начнется 8 августа
- 31 июл
- Метеочувствительным приготовиться: прогноз магнитных бурь на август
Читайте также
82%
Нашли ошибку?