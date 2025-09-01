На Землю надвигается мощная магнитная буря

Геомагнитные возмущения пройдут в ночь с 1 на 2 сентября.

Есть время подготовится: на Землю опустится мощная магнитная буря

В ночь с 1 на 2 сентября на Земле ожидается сильнейшая магнитная буря после выброса плазмы на Солнце 30 августа. Об этом aif.ru сообщил врач-терапевт Константин Спахов, ссылаясь на прогноз лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО.

По словам эксперта, бурю классифицируют категорией G3 и относят к наиболее сильным за последнее время. Однако у чувствительных людей есть время подготовится.

«Проведите 1 сентября себе в удовольствие, но без излишеств и напрягов. Не занимайтесь тяжелым физическим трудом, не ищите стрессов. Погуляйте на природе, старайтесь больше расслабляться, днем можно немного поспать, но не поздно, чтобы ночью не было бессонницы. Посмотрите любимые фильмы. В еде избегайте излишества, соленого, возбуждающего (кофе и другие напитки с кофеином), алкоголя, жирного, излишне острого. Чем меньше вы думаете о буре, тем она безопаснее для вас», — уточнил врач.

При появлениях тревожных симптомов следует принять легкие успокоительные, наиболее важно это для людей с гипертонией: рост давления и головная боль могут вызвать приступ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Солнце зафиксировали скачок энерговыделения.

