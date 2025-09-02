Артиллеристы ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению противника.
«Мста-Б» уничтожила украинский комплекс РЭБ в Запорожской области
Расчет гаубицы «Мста-Б» 42-й дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил стационарный комплекс РЭБ и до пяти боевиков ВСУ в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Грамотное применение 152-мм гаубиц «Мста-Б» способствует укреплению передовых позиций российских войск, оставляя противника без средств наблюдения и подавления связи.
Уничтожение комплексов РЭБ значительно снижает возможности противника по противодействию российским БПЛА и другим современным средствам ведения боевых действий.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
