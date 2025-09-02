Уровень G3: на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 44 0

Зона полярных сияний будет сформирована в Канаде и Скандинавских странах.

Уровень G3: на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Магнитные бури

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

Магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле. Об этом 2 сентября проинформировали на сайте Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ при участии Института солнечно-земной физики РАН.

«На Земле официально, по данным мировой сети станций, начались магнитные бури планетарного масштаба. В ближайшие часы геомагнитный индекс почти наверняка будет расти, так как с некоторых станций уже поступают данные о бурях уровня G2-G3», — говорится в публикации.

Указывается, что полоса полярных сияний сформируется над Канадой и странами Скандинавии. Не исключено, что сияние можно будет наблюдать и на северо-западе России.

Ранее сообщал, что сильная магнитная буря, вызванная плазменным выбросом на Солнце 30 августа, прогнозируется на Земле в ночь с 1 на 2 сентября. Ее относят к категории G3 — одной из наиболее мощных за последнее время. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Магнитные бури
1 сент
На Землю надвигается мощная магнитная буря
31 авг
Звезда разбушевалась: на Землю обрушится мощная магнитная буря
27 авг
Долой тоску: как образ жизни влияет на чувствительность к магнитным бурям
21 авг
Волнения атмосферы: геомагнитный прогноз на 22 августа
20 авг
Приготовьтесь: чего ждать от магнитной бури 20 августа
19 авг
На Земле началась магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце
18 авг
Несильно, но чувствительно? Магнитная буря накроет Землю 19 августа
9 авг
Влияние корональной дыры: на Земле началась магнитная буря
8 авг
Землю накроет мощная магнитная буря: прогноз и рекомендации
7 авг
Сильнейшая за два месяца магнитная буря начнется 8 августа
+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.43
0.10 94.38
0.33
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

3:19
Осадков не ожидается? Погода в Центральной России на этой неделе
2:59
Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие и худшие дни для планирования
2:39
Ирландия выразила готовность участвовать в миротворческой миссии на Украине
2:10
Уровень G3: на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба
1:51
«Хочу больше путешествовать»: дочь Орнеллы Мути планирует приобрети жилье в России
1:20
«Похоже на подчинение»: отказ от российских энергоносителей привел к зависимости Европы от США

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Полтора миллиона школьников в России впервые сели за парты 1 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025