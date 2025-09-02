Уровень G3: на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

Зона полярных сияний будет сформирована в Канаде и Скандинавских странах.
На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба
Магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле. Об этом 2 сентября проинформировали на сайте Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ при участии Института солнечно-земной физики РАН.
«На Земле официально, по данным мировой сети станций, начались магнитные бури планетарного масштаба. В ближайшие часы геомагнитный индекс почти наверняка будет расти, так как с некоторых станций уже поступают данные о бурях уровня G2-G3», — говорится в публикации.
Указывается, что полоса полярных сияний сформируется над Канадой и странами Скандинавии. Не исключено, что сияние можно будет наблюдать и на северо-западе России.
Ранее сообщал, что сильная магнитная буря, вызванная плазменным выбросом на Солнце 30 августа, прогнозируется на Земле в ночь с 1 на 2 сентября. Ее относят к категории G3 — одной из наиболее мощных за последнее время.
