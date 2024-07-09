«Отношение к смерти переосмысляется»: психолог об обращении дочери Заворотнюк

Знаменитая актриса скончалась уже больше месяца назад.

Дочь скончавшейся в конце мая заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк постепенно переосмысляет отношение к смерти. Об этом в комментарии Teleprogramma.pro рассказал клинический психолог Родион Барабанов.

«Отношение к смерти переосмысляется, приходит умозаключение, что "там действительно лучше», — отметил специалист.

По мнению Барабанова, опубликованное дочерью на днях видеообращение фанатам покойной звезды «Моей прекрасной няни» оказалось своевременным. Психолог уверен, что сама Заворотнюк хотела бы, чтобы ее близкие плыли дальше, не цепляясь отчаянно за якорь, вылитый из горя потери. Причем в видеообращении дочери ощущается трепетное отношение к своей маме, указал психолог.

Дочь звезды постепенно приходит к осознанию, что там «действительно лучше». Это помогает девушке держать свое эмоциональное состояние в руках, принимая смерть мамы, заключил специалист.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая в возрасте 53 лет. В 2019 году у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет «прекрасная няня» мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли ее спасти. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось — ее звезда погасла на небосклоне.

Ранее 5-tv.ru писал, как дочь Анастасии Заворотнюк показала редкое фото мамы, когда она боролась с болезнью.