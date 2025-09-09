Великобритания понесла тяжелую утрату: знаменитый художник-постановщик Стюарт Крэйг ушел из жизни в возрасте 83 лет после долгой борьбы с болезнью Паркинсона.

Об этом сообщил его коллега, арт-директор Нил Ламонт, на сайте Британской гильдии кинодизайнеров.

Стюарт Крэйг родился 14 апреля 1942 года в Норидже, графство Норфолк, и начал свою карьеру в конце 1960-х годов.

За свою жизнь он стал одним из самых уважаемых художников-постановщиков в мире кино, получив 11 номинаций на премию «Оскар» и трижды став лауреатом за фильмы «Ганди», «Опасные связи» и «Английский пациент».

Его талант был также проявлен в таких известных проектах, как «Человек-слон», «Чаплин» и «Ноттинг-Хилл». Однако именно работа над франшизами о Гарри Поттере и «Фантастических тварях» оставила незабываемый след в сердцах зрителей и сделала его имя легендарным в мире кино.

