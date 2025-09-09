Общественники предложили блокировать аккаунты игроманов на онлайн-платформах

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 31 0

Меры направлены на защиту населения от финансового разорения.

«Зов народа» предложил блокировать аккаунты игроманов на онлайн платформах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Движение «Зов Народа» предложило блокировать аккаунты игроманов

С предложением блокировать аккаунты пользователей на онлайн-платформах, если сумма проигрыша составляет более 100 тысяч рублей в течение календарного года, к депутатам Госдумы вышло межрегиональное общественное движение «Зов Народа». Об этом сообщает Life.ru.

«Операторы азартных игр должны будут внедрить систему автоматического мониторинга игровой активности, отслеживающую все транзакции в реальном времени. При достижении 70-80% от установленного лимита пользователю должно направляться предупреждение. Для предотвращения создания новых аккаунтов предлагается использовать механизмы идентификации, включая Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)», — цитирует портал документ.

Такие меры направлены на защиту населения от финансового разорения, помогут снизить последствия игровой зависимости людей и повысить контроль над игровыми бизнесами страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России заблокировали почти 5000 мошеннических сайтов за полгода. 4702 заблокированных ресурса пришлось на мошеннические сайты, 126 — на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 25 — на сообщения в мессенджерах и 38 — на вредоносные мобильные приложения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
83.24
0.90 98.03
1.46
Фэн-шуй прогноз на неделю с 9–14 сентября: чему уделить внимание?

Последние новости

22:18
Около 400 тысяч машин проходит по МСД ежедневно
22:00
Симптомы похожи на грипп: клещи в Подмосковье разносят опасную инфекцию
21:42
«У самой был»: Анна Цуканова-Котт про отношение к ранним бракам
21:24
Общественники предложили блокировать аккаунты игроманов на онлайн-платформах
21:22
В правительстве с 2017 года: Макрон назначил нового премьер-министра
21:11
Сын главы ХАМАС погиб в результате ударов Израиля по Дохе

Сейчас читают

Революция или очередной «золотой кирпич»: каким будет iPhone 17
Песков рассказал о неоднократных звонках мошенников
Почему Дубай? Дмитрий Нагиев рассказал об открытии актерской студии в ОАЭ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025