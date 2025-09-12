Сергей Собянин: сеть зарядных электростанций в Москве будет расширяться

Москва заключит долгосрочные контракты на установку зарядных станций для электротранспорта в городе. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в канале мессенджера MAX.

«По оценкам экспертов, к 2030 году количество электромобилей в Москве составит от 100 до 300 тысяч. Для увеличения сети зарядных станций заключим долгосрочные контракты на их установку и обслуживание», — говорится в сообщении.

Уточняется, что правительство города возьмет на себя ключевые этапы подготовки городской инфраструктуры, в том числе подведение необходимой электрической мощности и монтаж специальных фундаментов с вводно-распределительными щитами.

В зоне ответственности операторов, которыми являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, будут установка и обслуживание ЭЗС в течение семи лет. Все процессы планируют проводить с соблюдением всех технических требований и высоких стандартов качества. В таком случае пользователям гарантируются доступность и безопасность зарядки электромобилей. Отбор операторов ЭЗС будет проходить на конкурсной основе.

Такие меры должны стать толчком для увеличения числа электромобилей по стране. К тому же, на данный момент владельцы такого вида транспорта пользуются рядом льгот. Они освобождены от уплаты транспортного налога, а также могут парковаться бесплатно на улицах.

