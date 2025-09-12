Школьник в Китае попал в больницу из-за «домашки»

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 28 0

Врачи диагностировали у 11-летнего мальчика заболевание на фоне эмоционального возбуждения и стресса.

В Китае 11-летний школьник чуть не погиб из-за «домашки»

Фото: 5-tv.ru

Школьнику в Китае стало плохо после выполнения задания на протяжении 14 часов

Школьник по имени Лянлян из китайской провинции Хунань попал в больницу из-за многочасового марафона по выполнению домашнего задания, сообщает издание South China Morning Post.

Юный ученик хотел перехитрить систему китайского образования, поэтому попытался сделать за одни сутки все заданные на летние каникулы задания. За уроками 11-летний Лянлян просидел 14 часов: с восьми утра и до десяти вечера.

В попытке успеть выполнить большой объем школьных заданий, ученик пожаловался родителям на трудности с дыханием, головокружение, головную боль и онемение рук: пальцы у школьника скрючились и перестали сгибаться.

К 23:00 тревожные симптомы обострились, и родители доставили мальчика в больницу. Медики диагностировали у школьника дыхательный алкалоз — заболевание, вызванное гипервентиляцией на фоне эмоционального возбуждения и стресса.

По словам врачей, это состояние возникает при слишком глубоком и частом дыхании и может вызывать стеснение в груди, одышку, учащенное сердцебиение и онемение тела.

В Центральной больнице Чанши сообщили, что только за август в их детское отделение неотложной помощи поступило более 30 подростков с аналогичными симптомами. Этот показатель в десять раз больше, чем в другие месяцы.

Директор педиатрического отделения больницы Чжан Сяофо рекомендует в таких случаях успокоить пациента и использовать метод дыхания в бумажный пакет, а самое главное — стараться избегать стресса, контролируя режим дня ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ученые вяывили, как завтрак продлевает жизнь.

