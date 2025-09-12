Путин: «Интервидение» способствует сохранению атмосферы дружбы и творчества

Россия благодарна единомышленникам, которые приняли решение о возрождении музыкального конкурса «Интервидение». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Глава государства пожелал удачи участникам предстоящего конкурса. По мнению Путина, «Интервидение» способствует сохранению атмосферы дружбы и творчества в мире.

Ранее президент отметил, что диалог культур — фундаментально важное явление, особенно в эпоху стремительного развития технологий. Искусственный интеллект — мощный инструмент, способный анализировать бесконечные объемы данных. Он открывает огромный простор для развития самых разных сфер жизни, но никогда не сможет затмить потенциал человека.

Прежде на форуме президент подчеркивал, что культура может развиваться только во взаимодействии с другими культурами. Россия изначально развивалась как многонациональная и мультикультурная страна. Ее сила и богатство в многообразии.

