Путин поручил правительству и своей администрации подготовить новую прямую линию
Работа с обращениями граждан должна быть максимально разбюрократизирована.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и своей администрации подготовить новую прямую линию. Об этом он сказал на встрече с членами кабмина.
«Это живая обратная связь с людьми. Она помогает выявлять наиболее острые проблемы именно на данный момент времени и соответствующим образом реагировать на запросы людей», — подчеркнул Путин.
По его словам, проект существует не первый год, но он до сих пор не теряет актуальности и важности. Он также отметил, что работа с обращениями граждан, поступающими на прямую линию, должна быть «максимально разбюрократизирована». Российский лидер уточнил, что даже в случае огромного количества запросов, все они должны находиться в работе на протяжении всего года.
Дата проведения мероприятия пока не оглашалась.
Прямая линия с Владимиром Путиным — это ежегодное мероприятие, в ходе которого президент отвечает на вопросы россиян. Впервые проект прошел в 2001 году, с тех пор проводился почти каждый год за некоторым исключением. В 2024 году прямая линия длилась более четырех с половиной часов и собрала около двух миллионов вопросов от населения.
