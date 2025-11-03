Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии с Владимиром Путиным

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 45 0

Организация мероприятия — это сложный процесс, требующий серьезного подхода.

Когда пройдет прямая линия с Путиным — 2025

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Подготовка к традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным уже началась и активно идет. Об этом 3 ноября сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, она идет. Идет полным ходом», — отметил Песков.

Он отметил, что организация мероприятия — это сложный процесс, требующий серьезной подготовки. По его словам, работа по сбору и обработке обращений от россиян уже активно ведется.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, прямую линию президента в этом году совместят с большой пресс-конференцией. Точную дату мероприятия пресс-секретарь Путина не сообщил, но известно, что прямая линия пройдет в декабре.

Прямая линия с Владимиром Путиным — это ежегодное мероприятие, на котором глава государства отвечает на вопросы россиян. Этот формат появился в 2001 году, с тех пор проводился почти каждый год. В 2024 году прямая линия длилась более четырех с половиной часов и собрала около двух миллионов вопросов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
18 сент
Прямую линию Владимира Путина совместят с большой пресс-конференцией
17 сент
Путин поручил правительству и своей администрации подготовить новую прямую линию
20 дек
«Мечты рухнули»: 1,5 тысячи российских семей стали жертвами недобросовестных застройщиков
20 дек
Следили внимательно: как зарубежные СМИ отреагировали на прямую линию Путина
19 дек
Путин дал напутствие россиянам перед Новым годом
19 дек
Прокурор связался с пострадавшей пенсионеркой из Казани, пожаловавшейся Путину
19 дек
Жители освобожденной Красногоровки в ДНР посмотрели «Итоги года» с Путиным
19 дек
Путин сообщил о получении данных о задержании в Словакии украинских диверсантов
19 дек
«Итоги 2024 года с Владимиром Путиным». Главное
19 дек
«Это от бессилия»: Путин об оскорблениях в свой адрес из-за рубежа
+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:23
В частном доме в Судже обнаружили тело женщины без одежды
4:04
Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии с Владимиром Путиным
3:45
Пропавшую в стамбульском аэропорту кошку россиянки спасали 12 часов
3:26
ОКР — прощай? Ученые нашли сигналы в мозге, ответственные за расстройство
3:07
Почему не получается похудеть: найдены пять новых генов, связанных с ожирением
2:48
Трамп заявил, что не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине

Сейчас читают

«Джиган ребенок»: клинический психолог оценила шансы на примирение рэпера с супругой
«Многое в сексуализированном ключе»: Дмитриенко вспомнил о непристойных предложениях от взрослых женщин
«Обозвал меня»: хозяйка собаки о встрече с бросившим ее питомца об стену мужчиной в Петербурге
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео