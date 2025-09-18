Засунули ершик: старшеклассницы в Приморье поиздевались над 8-летней девочкой

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Расследование инцидента находится под контролем Следственного комитета.

Старшеклассницы засунули в рот ребенку туалетный ершик

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Старшеклассницы в Приморье засунули в рот ершик для унитаза восьмилетней девочке

В Спасске-Дальнем разгорелся скандал из-за издевательств над восьмилетней девочкой. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование инцидента, произошедшего в одной из школ Приморского края.

Поводом для этого стали сообщения в социальных сетях о том, что три старшеклассницы жестоко обошлись с ученицей второго класса во время перемены. По данным источников, девочку затолкали в туалет, начали душить и попытались засунуть ей в рот туалетный ершик.

После того как подруги пострадавшей сообщили о случившемся взрослым, в Приморском крае началась проверка. Инспекторы по делам несовершеннолетних быстро установили личности виновниц и их законных представителей. В настоящее время проводится опрос свидетелей, педагогов и персонала школы для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Бастрыкин также поручил региональному следственному управлению возбудить уголовное дело, подчеркнув важность контроля за исполнением этого поручения.

Временно исполняющий обязанности главы Спасского района Олег Митрофанов отметил, что для предотвращения подобных ситуаций необходимо тщательно анализировать произошедшее и принимать меры по улучшению атмосферы в учебных заведениях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что раскрылась страшная правда о гибели младенца в Калининграде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

19:07
Путин: ключевая задача для России — благополучие семей с детьми
18:57
Испарилась: пропавшую в ночном клубе Бангкока россиянку ищут шестой день
18:40
Засланный Алехин: как скандальный блогер пытался стать своим среди казаков
18:34
Все в сборе: как прошла встреча Путина с представителями парламентских фракций
18:31
«Мне было больно»: Дана Борисова прокомментировала конфликт с дочерью Полиной
18:25
Трамп отказался от особого коктейля, приготовленного королевской семьей

Сейчас читают

«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева
«Барометр упал, погода меняется»: почему в паре пропадает сексуальное влечение
«Я вообще ничего не хочу»: Газманов поделился настроем перед 75-летним юбилеем
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025