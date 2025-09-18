Тайная свадьба Киану Ривза: актер женился на художнице Грант?

СМИ: Киану Ривз тайно женился на своей возлюбленной Александре Грант

Канадский актер Киану Ривз тайно женился на своей возлюбленной, художнице Александре Грант, пишет ряд источников. Зарубежные СМИ сообщают, что закрытая свадьба прошла во время путешествия пары по Европе в кругу близких друзей. Точная дата бракосочетания не уточняется.

На минувших выходных Грант присутствовала на спектакле «В ожидании Годо» в Нью-Йорке, где Ривз дебютировал в главной роли. Художница опубликовала в соцсетях фото с Бродвея.

Ранее сообщалось, что Ривз и Грант начали встречаться в 2018 году и сначала держали роман в секрете, но в 2019 за художницей публично закрепился статус возлюбленной актера. Познакомились они еще в 2011-м на вечеринке, позже Грант работала над иллюстрациями к книге Ривза «Ода счастью».

Изначально пара не хотела публично рассказывать о своих чувствах, однако Ривз и Грант поняли, что больше не могут держать свой роман в секрете.

Актер признавался, что счастлив и благодарен избраннице за поддержку и огромную роль, которую она сыграла в его жизни. О предыдущих отношениях 51-летней художницы ничего не известно.

