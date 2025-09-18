Состоялась церемония закрытия инклюзивной спартакиады «Матч добра» в Дагестане

В Каспийске завершилась Всероссийская спартакиада специальной олимпиады России по юнифайд-мини-футболу «Матч Добра». Мероприятие проходило с 16 по 18 сентября на стадионе «Анжи-Арена».

Церемония закрытия собрала участников, волонтеров и гостей, став по-настоящему инклюзивным праздником спорта и дружбы. В соревнованиях приняли участие более 400 человек — представителей 28 регионов России и Белоруссии.

Всего в рамках «Матча Добра» было вручено свыше 300 медалей и 36 кубков различных достоинств. Участие в спартакиаде приняли команды разных возрастных категорий — от девятилетних до 55-летних спортсменов.

В культурной программе церемонии выступила народная артистка Республики Дагестан Кристина Рамазанова и национальный танцевальный коллектив, которые продемонстрировали яркий колорит региона.

Организаторами выступили Министерство спорта РФ, Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Церемония закрытия стала ярким событием, подчеркнувшим важность инклюзии, поддержки талантливых спортсменов с особенностями развития и объединения в спорте вне зависимости от физических возможностей.

