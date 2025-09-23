«Он мой друг»: Трамп поговорит с Орбаном о закупках российской нефти

Трамп поговорит с Орбаном о закупках российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан — его друг. В связи с этим глава Белого дома не исключает, что обсудит с венгерским коллегой вопрос закупок российской нефти.

«Он (Орбан — Прим. ред.) мой друг. Я с ним не говорил, но у меня есть чувство, что он может прекратить», — заявил Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Таким образом американский лидер ответил на вопрос о том, какой сигнал он готов дать Орбану ввиду закупок Венгрией российской нефти.

«И я думаю, что я это сделаю», — отметил Трамп.

Прежде Трамп призвал страны НАТО и Евросоюза полностью прекратить импорт топлива из РФ. По мнению главы Белого дома, санкции стран Европы по отношению к России неэффективны, потому что они продолжают закупать нефть у России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия обладает большой военной мощью. Об этом также заявил Трамп в ходе встречи с Зеленским. Он отметил, что ввиду этого обстоятельства многие были уверены, что конфликт на Украине закончится быстро.

