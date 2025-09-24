Умер заслуженный артист РФ Владимир Вальвачев

Актер служил в Новосибирском музыкальном театре, где сыграл более 70 ведущих ролей.
Фото: Новосибирский музыкальный театр
На 75-м году жизни умер заслуженный артист России Владимир Вальвачев. О смерти певца и актера сообщили в Новосибирском музыкальном театре, где он служил почти сорок лет.
«Владимир Михайлович посвятил около сорока лет своей жизни Новосибирскому музыкальному театру, где он создал целую галерею ярких и запоминающихся образов, исполнил все главные партии классического репертуара», — говорится в сообщении учреждения культуры.
Вальвачев был задействован в «Сильве», «Веселой вдове», «Мистере Икс», «Цыганском бароне», «Свадьбе Кречинского» и многих других постановках. В общей сложности он сыграл более семидесяти ведущих ролей.
За работу в спектаклях «Цыган-премьер» и «Дамы и гусары» артист получил театральную премию «Парадиз».
Будущий артист родился в 1951 году в Хакасии. Учился музыке в Абакане, а затем окончил Новосибирскую консерваторию имени Глинки. В труппу Новосибирского музыкального театра он вошел в 1982 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла писательница Татьяна Горичева.
