Умер заслуженный артист РФ Владимир Вальвачев

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 67 0

Актер служил в Новосибирском музыкальном театре, где сыграл более 70 ведущих ролей.

Умер заслуженный артист РФ Владимир Вальвачев

Фото: Новосибирский музыкальный театр

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 75-м году жизни умер заслуженный артист России Владимир Вальвачев. О смерти певца и актера сообщили в Новосибирском музыкальном театре, где он служил почти сорок лет.

«Владимир Михайлович посвятил около сорока лет своей жизни Новосибирскому музыкальному театру, где он создал целую галерею ярких и запоминающихся образов, исполнил все главные партии классического репертуара», — говорится в сообщении учреждения культуры.

Вальвачев был задействован в «Сильве», «Веселой вдове», «Мистере Икс», «Цыганском бароне», «Свадьбе Кречинского» и многих других постановках. В общей сложности он сыграл более семидесяти ведущих ролей.

За работу в спектаклях «Цыган-премьер» и «Дамы и гусары» артист получил театральную премию «Парадиз».

Будущий артист родился в 1951 году в Хакасии. Учился музыке в Абакане, а затем окончил Новосибирскую консерваторию имени Глинки. В труппу Новосибирского музыкального театра он вошел в 1982 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла писательница Татьяна Горичева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:14
Драконов сменят кресты: замок Пугачевой предложили передать православной церкви
16:12
Людей эвакуируют с пляжей в Сочи в связи с атаками ВСУ
16:01
Казанский профессор вошел в список самых цитируемых ученых мира
15:46
Экс-прокурор Молдавии случайно раскрыла секреты Санду
15:42
Зарытые в землю холодильники с необычным содержимым обнаружили на Сахалине
15:33
Суд смягчил приговор нарисовавшим пентаграмму на двери военкора Трушнина

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Питают мозг и улучшают кожу: врач раскрыл пользу куриных яиц для организма
Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео