Умер заслуженный артист РФ Владимир Вальвачев

На 75-м году жизни умер заслуженный артист России Владимир Вальвачев. О смерти певца и актера сообщили в Новосибирском музыкальном театре, где он служил почти сорок лет.

«Владимир Михайлович посвятил около сорока лет своей жизни Новосибирскому музыкальному театру, где он создал целую галерею ярких и запоминающихся образов, исполнил все главные партии классического репертуара», — говорится в сообщении учреждения культуры.

Вальвачев был задействован в «Сильве», «Веселой вдове», «Мистере Икс», «Цыганском бароне», «Свадьбе Кречинского» и многих других постановках. В общей сложности он сыграл более семидесяти ведущих ролей.

За работу в спектаклях «Цыган-премьер» и «Дамы и гусары» артист получил театральную премию «Парадиз».

Будущий артист родился в 1951 году в Хакасии. Учился музыке в Абакане, а затем окончил Новосибирскую консерваторию имени Глинки. В труппу Новосибирского музыкального театра он вошел в 1982 году.

