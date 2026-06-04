«Хотели запугать»: Захарова об атаках киевского режима в дни проведения ПМЭФ

ВСУ осознают собственную неспособность побеждать в сражениях.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мария Захарова: у киевского режима — террористическая логика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на ПМЭФ, что целью атак киевского режима в дни проведения форума было запугать Российскую Федерацию из-за отсутствия у ВСУ реальных военных успехов. Об этом сообщает ТАСС.
«Напугать, запугать. Это и есть террористическая логика. Когда они понимают — киевский режим, — что не могут на поле боя достичь тех результатов, о которых трубят своему населению, когда они понимают, что стали действительно маргиналами во всем мире, они переходят к нанесению болезненных ударов по гражданскому населению», — сказала дипломат.
Ранее Захарова напомнила, что Украина фактически превратилась в «военный полигон» Запада.
Она привела данные Минцифры Украины — в стране зарегистрировано свыше 400 иностранных компаний из США, Британии, Германии, Франции, Канады, Израиля и других государств.
Среди них — гиганты военной индустрии вроде BA Systems, Rheinmetall, Elbit Systems Kinetic и десятки стартапов в сферах беспилотников, сенсоров и искусственного интеллекта. По ее словам, Запад рассматривает население этой страны как подопытных кроликов, сначала обкатывая там технологии, а затем запуская их в серию без оглядки на здоровье людей и правозащитные нормы.
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