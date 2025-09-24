На Украине не исключили уход Зеленского с поста после приглашения в Лондон

Глава киевского режима Владимир Зеленский может уйти со своего поста, если у него будут гарантии, что после отъезда с Украины за границу его самого и семью не тронут. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с aif.ru.

«Дайте гарантию Зеленскому, что его не тронут в Лондоне, не тронут его семью, не тронут его капиталы. И он эту Украину бросит к любым ногам», — сказал он.

К тому же Олейник отметил, что в данный момент никто не готов быть во главе государственного переворота в Киеве.

До этого Зеленский сообщал, что президентские выборы на Украине смогут состояться с учетом соблюдения нескольких условий. Одно из них, по его словам, — прекращение огня. Украинский глава подчеркнул, что провести голосование можно при безусловной поддержке партнеров Киева.

Также, 18 августа, Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом не исключил возможность проведения выборов в стране. Он пояснял, что его администрация «открыта» в отношении этого вопроса.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский обвинил единомышленников в провале создания лестного образа Украины.

