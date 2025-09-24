«Бросит Украину к любым ногам»: экс-депутат Рады — о возможном бегстве Зеленского

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Главе Незалежной нужны личные гарантии безопасности.

При каких условиях Зеленский может уйти с поста

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Украине не исключили уход Зеленского с поста после приглашения в Лондон

Глава киевского режима Владимир Зеленский может уйти со своего поста, если у него будут гарантии, что после отъезда с Украины за границу его самого и семью не тронут. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с aif.ru.

«Дайте гарантию Зеленскому, что его не тронут в Лондоне, не тронут его семью, не тронут его капиталы. И он эту Украину бросит к любым ногам», — сказал он.

К тому же Олейник отметил, что в данный момент никто не готов быть во главе государственного переворота в Киеве.

До этого Зеленский сообщал, что президентские выборы на Украине смогут состояться с учетом соблюдения нескольких условий. Одно из них, по его словам, — прекращение огня. Украинский глава подчеркнул, что провести голосование можно при безусловной поддержке партнеров Киева.

Также, 18 августа, Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом не исключил возможность проведения выборов в стране. Он пояснял, что его администрация «открыта» в отношении этого вопроса.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский обвинил единомышленников в провале создания лестного образа Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:58
«Я в ужасе!» — Гагарина не справилась с домашним заданием дочери в школе
17:53
Мишустин: ВВП России в 2026 году может вырасти на 1,3%
17:49
Праздничные выходные в феврале и марте 2026 года продлятся по три дня
17:39
Лариса Рубальская раскрыла свой рецепт счастья: «Приближайте к себе хороших людей»
17:36
«Бросит Украину к любым ногам»: экс-депутат Рады — о возможном бегстве Зеленского
17:23
«Не ищите меня в поднебесье»: Панкратов-Черный опроверг слухи о госпитализации

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
«Все сразу сделали»: пострадавшая в ДТП в Турции об оказанной им помощи
Питают мозг и улучшают кожу: врач раскрыл пользу куриных яиц для организма
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео