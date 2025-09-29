На Солнце зафиксировали мощнейшую за три месяца вспышку

Эфирная новость 27 0

Сразу шесть вспышек произошли на желтой звезде.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Магнитная буря в ближайшие часы может накрыть Землю. Такую вероятность подтвердили ученые. Они зарегистрировали на Солнце сразу шесть вспышек — одна из которых стала самой крупной за последние три месяца.

В космос выбросило большие объемы плазмы. Учёные сейчас пытаются рассчитать, насколько сильно стихия повлияет на Землю. Метеочувствительным специалисты посоветовали быть внимательнее к своему здоровью.

