Российские «Ураганы» сносят позиции противника. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 2 074 0

как только звучит команда, расчеты РСЗО выезжают из укрытия и оперативно готовят боевые машины к ведению огня.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники ВСУ в зоне проведения СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» продолжают выжигать позиции противника.

Расчеты РСЗО на дежурстве находится круглосуточно. В полной боевой готовности. Новая задача может поступить в любой момент. И, как только звучит команда, расчеты «Ураганов» выезжают из укрытия и оперативно готовят боевые машины к ведению огня.

В этот раз расчеты РСЗО «Ураган» 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач на одном из направлений в зоне проведения СВО уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники подразделений ВСУ

В ходе проведения аэроразведки расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата выявил замаскированные позиции, скопление живой силы и техники ВСУ. Полученные координаты целей незамедлительно были переданы на командный пункт артиллерии.

На кадрах один из расчетов РСЗО «Ураган», получив целеуказания, произвел демаскировку боевой машины и выдвинулся в назначенный район. Заняв огневую позицию, военнослужащие произвели развертывание и прицеливание реактивной системы. Точным залпом 220 мм реактивных снарядов на дистанцию более 25 километров были поражены все заданные цели.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БпЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
