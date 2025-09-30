Критический уровень: на Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 13 0

В последний раз подобное наблюдалось 1 июня.

Ближайшие сильные магнитные бури

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Магнитные бури

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

Была зафиксирована самая мощная за последние три месяца магнитная буря. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

«Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp достиг уровня 7.33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по пятибалльной шкале», — отметил специалист в разгаворе с агентством.

По словам эксперта, последний раз буря такого уровня наблюдалась 1 июня. Тогда Земля подверглась прямому удару крупного солнечного протуберанца, который вызвал сильные геомагнитные возмущения.

На данный момент обстановка в околоземном космосе существенно осложнена из-за повышенной солнечной активности. Вспышки на Солнце способны вызывать магнитные бури, которые, в свою очередь, оказывают влияние на работу энергосистем, навигационных и радиосвязных систем, а также могут воздействовать на миграцию птиц и животных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Магнитные бури
29 сент
На Солнце зафиксировали мощнейшую за три месяца вспышку
28 сент
Ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M6.4
24 сент
Мощный выброс плазмы на Солнце: какие последствия для Земли
22 сент
Красная угроза: какой силы будет магнитная буря 22 сентября
16 сент
Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
10 сент
На Землю обрушилась неожиданная магнитная буря
4 сент
Прогноз на 4 августа: какую геомагнитную активность ждать метеозависимым
3 сент
Видно через облака: над территорией России начались интенсивные полярные сияния
2 сент
Головная боль и слабость: геомагнитный шторм может вызывать проблемы со здоровьем
2 сент
Уровень G3: на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.87
-0.74 97.14
-0.54
Месяц иллюзий, страсти и проверки на прочность: любовный гороскоп на октя...

Последние новости

10:39
Напавший с ножом на педагогов техникума в Архангельске частично признал вину
10:36
«Показательная ситуация»: жители Сум начали срывать траурные церемонии по боевикам ВСУ
10:32
Военная истерия нарастает: как проходит Варшавский форум по безопасности
10:31
Критический уровень: на Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря
10:23
Россияне смогут получать пенсии в цифровых рублях с 1 октября
10:21
«На воре и шапка горит»: Захарова ответила на призыв Британии по Украине

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
MARGO устроила пляски на мусорных баках с красавцами из подтанцовки Бейонсе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год