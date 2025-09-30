Критический уровень: на Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

В последний раз подобное наблюдалось 1 июня.
Фото: 5-tv.ru
На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря
Была зафиксирована самая мощная за последние три месяца магнитная буря. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
«Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp достиг уровня 7.33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по пятибалльной шкале», — отметил специалист в разгаворе с агентством.
По словам эксперта, последний раз буря такого уровня наблюдалась 1 июня. Тогда Земля подверглась прямому удару крупного солнечного протуберанца, который вызвал сильные геомагнитные возмущения.
На данный момент обстановка в околоземном космосе существенно осложнена из-за повышенной солнечной активности. Вспышки на Солнце способны вызывать магнитные бури, которые, в свою очередь, оказывают влияние на работу энергосистем, навигационных и радиосвязных систем, а также могут воздействовать на миграцию птиц и животных.
