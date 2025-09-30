«Лютнист» — настоящий: ИИ помог установить подлинность картины Караваджо

Работа великого мастера считалась утраченной.

ИИ помог установить подлинность картины Караваджо

Искусственный интеллект вернул миру признанный шедевр искусства. Картина Караваджо «Лютнист» считалась утраченной: в лучших музеях планеты выставляли ее копию. Считалось, что ее написал ученик Караваджо.

И только сейчас нейросеть после детального анализа выдала, что работа — подлинная. Интересно, что аукционные дома не хотели даже торговать ей. А если и выставляли ценник, то скорее символический для такого автора — 95 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ открылась выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Экспозиция объединяет 104 живописных полотна и 11 скульптур.

Для доставки ценных экспонатов из Петербурга в Москву использовали грузовые автомобили с прицепами. Иконы, малые картины и скульптуры перевозили в климатических ящиках, а крупноформатные полотна — на специальных валах. Реставраторы Русского музея аккуратно снимали холсты с подрамников, накатали их на валы и в Москве вновь натягивали и обрамляли для выставки.

