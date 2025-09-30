«Сила подавляется»: как утихомирить нервы в разгар сильнейшей магнитной бури

Метеозависимым людям в данный момент приходится нелегко.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Психолог Кичаев: в период магнитной бури надо много двигаться и улыбаться
Самый лучший способ самоуспокоения в период магнитной бури — это отстройка. Такой совет дал психолог Александр Кичаев в беседе с Life.ru.
Метеозависимым людям в данный момент приходится нелегко, ведь на Землю пришла сильнейшая за три месяца магнитная буря.
Психолог объяснил, что означает отстройка. Она происходит, как правило, при метафорах и аллегориях себя и ситуации. Представьте, что Земля — огромный магнит, который все к себе притягивает. Когда Солнце начинает воздействовать на планету, то нарушается баланс между притяжением Земли и воздействием.
«Это вызывает усталость, раздражительность, головные боли, перемены настроения. Внутренняя энергетическая сила человека подавляется именно внешним фактором», — говорит эксперт.
Кичаев советует сосредоточиться на своем дыхании, пока оно не станет равномерным и глубоким. Представьте, что вы вдыхаете покой, гармонию, а выдыхаете негатив и проблемы. Кроме того, в этот период лучше больше двигаться. Начните с мелочей: выберите лестницу вместо лифта, пройдитесь пешком. В конце трудового дня выделите время, чтобы переключиться с быстрого ритма на расслабленный. На это потребуется от получаса до часа.
Самый эффективный способ расслабиться — пообщаться с позитивными людьми. Не говорите с теми, кто точно будет вас раздражать. Помимо этого, довольно действенной является «техника улыбки». Психолог объясняет: когда мы улыбаемся, то позитив укрепляется в мышечной памяти. Улыбка помогает зафиксировать это состояние в человеке. Если сложно, то улыбнитесь через силу. После этого, уверяет Кичаев, к вам постепенно вернется ощущение жизни и вера в лучшее.
Ранее 5-tv.ru писал, кто заботится о психическом здоровье россиян.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 30 сент
- Критический уровень: на Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря
- 29 сент
- На Солнце зафиксировали мощнейшую за три месяца вспышку
- 28 сент
- Ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M6.4
- 24 сент
- Мощный выброс плазмы на Солнце: какие последствия для Земли
- 22 сент
- Красная угроза: какой силы будет магнитная буря 22 сентября
- 16 сент
- Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
- 10 сент
- На Землю обрушилась неожиданная магнитная буря
- 4 сент
- Прогноз на 4 августа: какую геомагнитную активность ждать метеозависимым
- 3 сент
- Видно через облака: над территорией России начались интенсивные полярные сияния
- 2 сент
- Головная боль и слабость: геомагнитный шторм может вызывать проблемы со здоровьем
53%
Нашли ошибку?