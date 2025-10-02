Солнечные капризы: насколько сильной будет магнитная буря 3 октября

Метеозависимые люди могут испытывать тревожность и слабость.
Фото: 5-tv.ru
Вероятность магнитной бури 3 октября составляет 41%
Эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН прогнозируют, что в ближайшие сутки есть более чем 50% -я вероятность сильных вспышек на Солнце.
По прогнозам ученых, 3 октября сложится более равномерная геомагнитная обстановка, чем в предыдущие дни, однако она может варьироваться от «спокойной» до «возбужденной», пишет URA.RU. С 04:00 до 10:00 магнитосфера достигнет четырех баллов по Кр-индексу и будет соответствовать «оранжевому» уровню геомагнитной активности, который незначительно влияет на организм человека.
В интервью изданию невролог Юлия Каракулова сообщила, что примерно треть населения испытывает влияние магнитных бурь — у метеозависимых людей повышается артериальное давление, появляется чувство тревожности, слабость, головокружение, а также боли в области сердца и головные боли.
С 10:00 до 18:00 уровень магнитосферы будет в диапазоне от трех до трех с половиной баллов, а далее до полуночи — на уровне четырех баллов. Вероятность возникновения магнитных бурь при такой обстановке — 41%, отмечают специалисты.
В Лаборатории солнечной астрономии предупреждают, что прогноз на ближайшие сутки остается неблагоприятным. 1 октября Землю накрыла пятибалльная магнитная буря, 2 октября уровень магнитосферы лишь слегка снизился. Более чем 50%-я вероятность солнечных вспышек X класса наблюдается впервые за много дней, отмечают ученые.
