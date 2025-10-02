Захарова назвала неприемлемыми заявления о невозможности решить конфликт в Газе
Это не соотносится с принципиальной позицией РФ.
Информация о невозможности урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной для России неприемлемы. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Любые заявления о несостоятельности концепции двугосударственного устройства для нас неприемлемы по целому ряду причин. Это в любом случае не соотносится с нашей принципиальной позицией, которая основана на международном праве», — сказала она.
До этого, 29 сентября, Белый дом опубликовал план урегулирования ситуации в Газе. В документе 20 пунктов. Он предполагает вывод израильских войск и прекращение боевых действий взамен на освобождение заложников. На реализацию этих условий после утверждения соглашения будет 72 часа.
Ряд арабских и исламских государств, среди которых Египет, Иордания, Индонезия, Катар, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция, в совместном заявлении поддержали мирный план. Президент США Дональд Трамп заявил, что даст радикальному палестинскому движению ХАМАС несколько дней для согласия на перемирие в секторе Газа.
Ранее, писал 5-tv.ru, Захарова заявила, что Украине нужно признать современные территориальные реалии.
