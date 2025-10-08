«Проторенная дорожка»: почему ремейки фильмов снова в моде

Киновед Шпагин: ремейки фильмов снимают в надежде сыграть на ностальгии людей

Кинематографисты уже не первое десятилетие переснимают классику, потому что надеются сыграть на чувстве ностальгии у зрителя и его любопытстве. Об этом 5-tv.ru рассказал киновед, кинокритик и журналист Александр Шпагин.

«Это проторенная дорожка. Это всегда надежда на то, что народ „клюнет“ на то, что для него превратилось давно в некую позитивную матрицу, которая наводит на какой-то приятный позитивный настрой. Что снова захочется вернуться. Зритель возвращается, там совсем не то, он плюется», — объяснил эксперт.

Однако и аудитория уже устала от таких лент, поэтому сегодня думает дважды: идти в кино на очередной пересказ знакомой истории или нет, отметил журналист. Авторы проектов заметили эту тенденцию и стали выпускать ремейки на ТВ. И вот там, где можно посмотреть фильм бесплатно, срабатывает человеческое любопытство.

Многие отечественные картины подобного формата получаются не всегда удачными, так как часто персонажи, которые органично смотрелись в советских реалиях, в наших кажутся чем-то инородным, уверен Шпагин.

«Герои загадочным образом действовали почему-то в стилистике прошлых лет. Сегодня люди и разговаривают иначе, и действуют иначе, и вообще весь мир полностью изменился. Потому что там он был советский, коллективистский, теперь он капиталистический, индивидуалистический», — подчеркнул киновед.

Недавно критике подвергся еще один такой проект. На этот раз внимание кинематографистов привлекла лента режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман». В картине 1977 года главные роли исполняли актеры Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков. В новой экранизации Мымру и Новосельцева воплотят комик Павел Воля и его жена, телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, сыгравшая в оригинальной картине, прокомментировала изданию StarHit новость о новой версии классической советской комедии.

«Считаю, что такие знаковые фильмы, которые так популярны и любимы до сих пор у народа, у зрителей, трогать не надо. Лучше делать что-нибудь другое — переснимать те фильмы, которые забыты, те фильмы, которые не так популярны», — заявила Немоляева.

