Путин назвал начало СВО правильным и своевременным решением

Начало специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса — это правильное и своевременное решение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ.

«Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации», — отметил глава государства.

Он уточнил, что в текущем году российские силы освободили почти пять тысяч квадратных километров территории.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.