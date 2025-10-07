Путин о начале СВО: «Решения были правильными и своевременными»
В настоящее время стратегическая инициатива на поле боя остается полностью за ВС РФ.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Путин назвал начало СВО правильным и своевременным решением
Начало специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса — это правильное и своевременное решение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ.
«Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации», — отметил глава государства.
Он уточнил, что в текущем году российские силы освободили почти пять тысяч квадратных километров территории.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
