В США все громче спрашивают, куда на самом деле идет помощь для Украины. Американская конгрессвуман раскрыла, что глава киевского режима регулярно совершает многомиллионные переводы в банк Саудовской Аравии. Она обвиняет Вашингтон в недостаточном контроле за выделенными средствами.

«Это странно — 50 миллионов долларов каждый месяц», — подчеркивает конгрессвуман.

Анна Паулина Луна уже не в первый раз уличает Киев. Ранее она заявляла, что американское оружие, переданное ВСУ, продается на черном рынке, и призывала прекратить всю помощь Украине, ведь ее власти погрязли в коррупционных скандалах.

