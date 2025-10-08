Зеленский ежемесячно переводит $50 млн в Саудовскую Аравию

Конгрессвуман США обвинила Вашингтон в слабом контроле за помощью Украине.

В США все громче спрашивают, куда на самом деле идет помощь для Украины. Американская конгрессвуман раскрыла, что глава киевского режима регулярно совершает многомиллионные переводы в банк Саудовской Аравии. Она обвиняет Вашингтон в недостаточном контроле за выделенными средствами.

«Это странно — 50 миллионов долларов каждый месяц», — подчеркивает конгрессвуман.

Анна Паулина Луна уже не в первый раз уличает Киев. Ранее она заявляла, что американское оружие, переданное ВСУ, продается на черном рынке, и призывала прекратить всю помощь Украине, ведь ее власти погрязли в коррупционных скандалах.

