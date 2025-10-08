Показатели падают? Геомагнитный прогноз на 9 октября

URA.RU: с вероятностью в 68% магнитное поле Земли будет спокойно 9 октября

Небольшая геомагнитная активность ожидается 9 октября. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.

По данным экспертов, больше всего магнитное поле Земли будет волноваться в ночь с 8 на 9 октября. Колебания могут достичь трех баллов. Однако этот показатель все еще остается в зеленой зоне, то есть ни стоит ждать ни сбоев у техники, ни ухудшения самочувствия у метеозависимых людей.

Днем геомагнитная активность будет еще меньше — полтора балла, что практически приравнивается к штилю.

По прогнозам специалистов, атмосфера Земли останется спокойной с вероятностью 68%. На небольшие волнения они выделяют 25%, а вот на то, что нашу планету накроет магнитная буря всего — 7%.

Индекс Ap, указывающий колебания магнитосферы, будет равен пяти при максимальном показателе в 400 единиц. А уровень солнечного радиоизлучения F10.7 — 140 из 300.

Все это указывает на то, что Земля вышла из периода серьезной геомагнитной активности. Однако колебания атмосферы всегда сложно предсказывать, так как все может поменяться всего за несколько часов.

