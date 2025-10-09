Дочь Брюса Уиллиса долгие годы считала себя «проклятой» из-за внешности

Таллула Уиллис: я считала себя проклятой из-за внешности

Дочь американского актера Брюса Уиллиса и Деми Мур, 31-летняя Таллула Уиллис, откровенно рассказала о трудном детстве и пережитом буллинге. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам Таллулы, в школе над ней жестоко издевались из-за внешности, которую она унаследовала от отца. Девушка опубликовала архивный снимок молодого Брюса Уиллиса и свое фото, отметив поразительное сходство с актером. Она призналась, что долгое время болезненно воспринимала свою внешность и не могла даже произнести вслух слово «подбородок», поскольку именно эту черту чаще всего высмеивали.

Таллула отметила, что когда-то считала себя «проклятой» из-за внешности и винила себя за то, что родилась похожей на отца. Она добавила, что долго не могла избавиться от внутренней ненависти, посеянной взрослыми, которые заставили ее стыдиться собственного лица. По словам девушки, лишь со временем ей удалось принять себя и перестать зависеть от чужих мнений.

Известно, что Брюс Уиллис в последние годы страдает от деменции, из-за чего полностью отошел от работы в Голливуде. Недавно СМИ сообщили, что его супруга Эмма Хеминг переселила актера в отдельный дом по совету дочерей, которые заметили, насколько тяжело ей дается уход за больным мужем.

Ранее Эмма рассказывала, что задумывалась о разводе еще до того, как актеру поставили диагноз, поскольку его поведение стало меняться, и она не понимала причину этих перемен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.