Кинотриумф: «Красный шелк» в Китае собрал около двух миллионов долларов

Фильм вошел в топ-5 по сборам в Поднебесной.

Фильм «Красный шелк» в Китае собрал около двух миллионов долларов

В Китае завершается показ детективного экшена «Красный шелк». По итогам проката картина набрала около двух миллионов долларов.

Фильм, созданный при участии Национальной Медиа Группы, вошел в топ-5 лент по количеству сборов в Поднебесной.

Премьера состоялась 4 сентября в Пекине, а с 6 сентября его показывали уже по всей стране. И этой зимой в Китае стартует работа над второй частью — «Черным шелком».

Ранее 5-tv.ru писал, что показ фильма «Красный шелк» продлевали в Китае до середины октября. Несмотря на серьезную конкуренцию, одновременно прошли премьеры 17 релизов, картина смогла покорить китайского зрителя.

«Красный шелк» ранее уже вошел в десятку самых кассовых фильмов года. В Китае лента еще до премьеры получила «печать дракона». Это означает, что его показывали без ограничений для иностранных фильмов.

Детектив — первый в истории совместный российско-китайский кинопроект. В России стране его премьера прошла в начале года.

