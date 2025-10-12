«Мир остается достижимым»: Уиткофф посетил Газу для проверки соблюдения Израилем договоренностей

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 49 0

Спецпосланнику Трампа предоставили исчерпывающую информацию по вопросам безопасности и гуманитарной помощи.

Спецпосланник Дональда Трампа посетил Газу: какая цель

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уиткофф посетил Газу для проверки соблюдения Израилем договоренностей

Специальный представитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф 11 октября посетил сектор Газа. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Вместе с председателем центрального командования ВС Соединенных Штатов Брэдом Купером, а также бизнесменом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером они посетили анклав, чтобы проверить соблюдение Израилем первого этапа мирного соглашения.

По словам Уиткоффа, в ходе визита им предоставили исчерпывающую информацию по вопросам безопасности, гуманитарной помощи и мерам по мирному урегулированию конфликтов.

Кроме того, спецпосланник Дональда Трампа поблагодарил арабских лидеров и Турцию за их роль в ближневосточной мирной сделке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутом соглашении между Израилем и движением ХАМАС, согласно которому стороны начинают реализацию первого этапа плана по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Мирный план Трампа, обнародованный 29 сентября, состоит из 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня. Он также требует освобождения заложников в течение 72 часов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:01
Крупный пожар в Дагестане: в Ахвахском районе загорелось административное здание
7:44
Пакистан взял под контроль 19 приграничных пунктов Афганистана
7:25
«Нам придется выбираться»: принц Эндрю тайно общался с Эпштейном о секс-скандале
7:09
В Госдуме поддержали идею о примирительной процедуре для семей при разводе
6:51
Суд в Москве продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову
6:33
Начало нового: как справиться с потерей смысла жизни

Сейчас читают

Умерла звезда фильма «Крестный отец» Дайан Китон
Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
«Это реальный Владимир Ильич!» — Евгений Ткачук о работе над образом Ленина в новом сериале
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео