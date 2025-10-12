«Мир остается достижимым»: Уиткофф посетил Газу для проверки соблюдения Израилем договоренностей

Уиткофф посетил Газу для проверки соблюдения Израилем договоренностей

Специальный представитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф 11 октября посетил сектор Газа. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Вместе с председателем центрального командования ВС Соединенных Штатов Брэдом Купером, а также бизнесменом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером они посетили анклав, чтобы проверить соблюдение Израилем первого этапа мирного соглашения.

По словам Уиткоффа, в ходе визита им предоставили исчерпывающую информацию по вопросам безопасности, гуманитарной помощи и мерам по мирному урегулированию конфликтов.

Кроме того, спецпосланник Дональда Трампа поблагодарил арабских лидеров и Турцию за их роль в ближневосточной мирной сделке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутом соглашении между Израилем и движением ХАМАС, согласно которому стороны начинают реализацию первого этапа плана по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Мирный план Трампа, обнародованный 29 сентября, состоит из 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня. Он также требует освобождения заложников в течение 72 часов.

