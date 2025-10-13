Израиль и ХАМАС не примут участие в переговорах в Египте
На так называемый мирный саммит приедут лидеры более чем 20 стран, в том числе Дональд Трамп.
Фото, видео: www.globallookpress.com/ SMG; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Прямо во время долгожданного освобождения заложников в Тель-Авиве приземлится самолет президента США Дональда Трампа.
В Израиль он полетел, чтобы лично проконтролировать выполнение условий мирного соглашения. И даже заявил, что намерен посетить сектор Газа. Ведь, как он считает, конфликт там закончен.
Впрочем, перед этим глава Белого дома отправится в Египет, где соберутся лидеры более 20 стран на так называемый мирный саммит. Его главная цель — окончательное соглашение по перемирию в Газе. Однако непосредственные участники конфликта к встрече не присоединятся. Позицию ХАМАС донесут посредники, а Израиль вообще отказался от переговоров в Египте.
Ранее 5-tv.ru писал, что первую группу освобожденных ХАМАС заложников передали ЦАХАЛ в секторе Газа. В ЦАХАЛ добавили, что, когда заложников доставят на территорию страны, то все они пройдут медицинский осмотр.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 окт
- Трамп заявил об окончании конфликта в Газе
- 12 окт
- Делегация ХАМАС отказалась от участия в подписании соглашения по Газе в Египте
- 11 окт
- Более 500 тысяч человек вернулись в Газу после прекращения огня
- 4 окт
- «До минимума»: Израиль прекращает военную операцию в секторе Газа
- 4 окт
- «Первый этап»: Израиль после ответа ХАМАС ожидает освобождения заложников
- 4 окт
- Трамп потребовал у Израиля немедленного прекращения бомбардировки Газы
- 30 сент
- Без учета интересов Палестины: «Вечный мир» Трампа на Ближнем Востоке назвали утопией
- 30 сент
- Нетаньяху заявил о намерении «самостоятельно» завершить конфликт в Газе
- 29 сент
- Не идут на уступки: танковые колонны ЦАХАЛ продвигаются к центру Газы
- 24 сент
- Небензя: признание Палестины — исторический долг всего цивилизованного мира
Читайте также
93%
Нашли ошибку?