Израиль и ХАМАС не примут участие в переговорах в Египте

Эфирная новость 71 0

На так называемый мирный саммит приедут лидеры более чем 20 стран, в том числе Дональд Трамп.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ SMG; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Прямо во время долгожданного освобождения заложников в Тель-Авиве приземлится самолет президента США Дональда Трампа.

В Израиль он полетел, чтобы лично проконтролировать выполнение условий мирного соглашения. И даже заявил, что намерен посетить сектор Газа. Ведь, как он считает, конфликт там закончен.

Впрочем, перед этим глава Белого дома отправится в Египет, где соберутся лидеры более 20 стран на так называемый мирный саммит. Его главная цель — окончательное соглашение по перемирию в Газе. Однако непосредственные участники конфликта к встрече не присоединятся. Позицию ХАМАС донесут посредники, а Израиль вообще отказался от переговоров в Египте.

Ранее 5-tv.ru писал, что первую группу освобожденных ХАМАС заложников передали ЦАХАЛ в секторе Газа. В ЦАХАЛ добавили, что, когда заложников доставят на территорию страны, то все они пройдут медицинский осмотр.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
13 окт
Трамп заявил об окончании конфликта в Газе
12 окт
Делегация ХАМАС отказалась от участия в подписании соглашения по Газе в Египте
11 окт
Более 500 тысяч человек вернулись в Газу после прекращения огня
4 окт
«До минимума»: Израиль прекращает военную операцию в секторе Газа
4 окт
«Первый этап»: Израиль после ответа ХАМАС ожидает освобождения заложников
4 окт
Трамп потребовал у Израиля немедленного прекращения бомбардировки Газы
30 сент
Без учета интересов Палестины: «Вечный мир» Трампа на Ближнем Востоке назвали утопией
30 сент
Нетаньяху заявил о намерении «самостоятельно» завершить конфликт в Газе
29 сент
Не идут на уступки: танковые колонны ЦАХАЛ продвигаются к центру Газы
24 сент
Небензя: признание Палестины — исторический долг всего цивилизованного мира
+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:54
В Москве загорелось здание, где находятся редакции Mash и Shot
14:42
Глава BBN Ценцкевич: сейчас Польша находится в состоянии войны с Россией
14:36
«Пострадали больше других»: Лавров про основные задачи саммита в Египте по Газе
14:33
В Москве 17-летнего подростка нашли мертвым на детской площадке
14:24
Адвокат Елены Блиновской заявил о праве блогера подать заявление на УДО
14:14
Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа по Tomahawk

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео