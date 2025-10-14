Вторник в «зеленой зоне»: геомагнитный прогноз на 14 октября

Метеочувствительным рекомендуется придерживаться правильного рациона питания и ограничить физические нагрузки.
Фото: 5-tv.ru
Жители средних широт имеют низкие шансы столкновения с сильной магнитной бурей 14 октября. Ее вероятность составляет всего 17%. В этот день возможны лишь слабые колебания магнитного поля Земли. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Одна из последних заметных вспышек произошла 12 октября и относилась к классу C2.7, что находится в «зеленой зоне».
При этом отмечается, что вероятность менее интенсивных геомагнитных возмущений оценивается в 30%, а шансы на полностью спокойную магнитосферу достигают 53%.
Прогнозируемое значение индекса Ap на 14 октября равно восьми, что свидетельствует об умеренных геомагнитных колебаниях. Показатель F10.7, отражающий интенсивность солнечного радиоизлучения, ожидается на уровне 140, что принято считать немного повышенному уровню солнечной активности.
Важно помнить, что даже незначительные геомагнитные флуктуации могут повлиять на самочувствие. Несмотря на низкую вероятность сильной магнитной бури 14 октября, метеочувствительным людям рекомендуется придерживаться правильного рациона питания, ограничить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций и увеличить потребление воды.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Солнце зафиксировали 15 мощных вспышек за неполные сутки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 13 окт
- Нестабильная обстановка: геомагнитный прогноз на 13 октября
- 9 окт
- Земля вышла из «зоны турбулентности»: геомагнитный прогноз на 10 октября
- 8 окт
- Показатели падают? Геомагнитный прогноз на 9 октября
- 6 окт
- Весь октябрь под ударом: Землю захлестнут магнитные бури
- 4 окт
- Выходной под давлением: прогноз магнитной активности на 5 октября
- 4 окт
- На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь
- 2 окт
- Когда солнце штормит: как магнитные бури влияют на наше здоровье
- 2 окт
- Солнечные капризы: насколько сильной будет магнитная буря 3 октября
- 2 окт
- Мощные колебания: график магнитных бурь на октябрь 2025 года
- 2 окт
- Штиль или буря? Прогноз геомагнитной активности на 2 октября
Читайте также
100%
Нашли ошибку?