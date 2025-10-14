Вторник в «зеленой зоне»: геомагнитный прогноз на 14 октября

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Метеочувствительным рекомендуется придерживаться правильного рациона питания и ограничить физические нагрузки.

Геомагнитный прогноз на 14 октября 2025 года

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Жители средних широт имеют низкие шансы столкновения с сильной магнитной бурей 14 октября. Ее вероятность составляет всего 17%. В этот день возможны лишь слабые колебания магнитного поля Земли. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Одна из последних заметных вспышек произошла 12 октября и относилась к классу C2.7, что находится в «зеленой зоне».

При этом отмечается, что вероятность менее интенсивных геомагнитных возмущений оценивается в 30%, а шансы на полностью спокойную магнитосферу достигают 53%.

Прогнозируемое значение индекса Ap на 14 октября равно восьми, что свидетельствует об умеренных геомагнитных колебаниях. Показатель F10.7, отражающий интенсивность солнечного радиоизлучения, ожидается на уровне 140, что принято считать немного повышенному уровню солнечной активности.

Важно помнить, что даже незначительные геомагнитные флуктуации могут повлиять на самочувствие. Несмотря на низкую вероятность сильной магнитной бури 14 октября, метеочувствительным людям рекомендуется придерживаться правильного рациона питания, ограничить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций и увеличить потребление воды.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Солнце зафиксировали 15 мощных вспышек за неполные сутки.

Тема:
Магнитные бури
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

