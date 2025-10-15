Расчет РСЗО «Град» уничтожил пункт управления дронами ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив разведданные от операторов разведывательных БПЛА о местонахождении значительного скопления живой силы противника, артиллеристы оперативно выдвинулись на боевые позиции. После развертывания боевых машин из походного положения в боевые расчеты произвели пристрелочные выстрелы. Получив от корректировщиков данные о точках падения первых снарядов с помощью беспилотника, артиллеристы произвели полные залпы 122 мм реактивными снарядами по объектам, удаленным более чем на десять километров.

На кадрах один из расчетов РСЗО «Град» 83-го самоходного артиллерийского полка уничтожил командный пункт управления БПЛА подразделения ВСУ.

Уничтожение данного командного пункта управления БПЛА боевиков ВСУ имеет особое значение – оно нарушило систему управления вражескими БПЛА, что привело к значительному снижению их активности на данном участке фронта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.