Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына

Трагедия в Подмосковье облетела весь мир.
Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani
Американский актер Роберт Де Ниро выразил глубокие соболезнования музыканту и композитору Стасу Намину в связи с трагической смертью его сына Артема Микояна. Этой информацией поделилась пресс-служба Центра Стаса Намина.
Артем Микоян был знаком с Робертом Де Ниро лично, дело в том, что он закончил Нью-Йоркский университет. Он получил образование кинематографиста и проходил практику в компании знаменитого американского артиста.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что подозреваемого в убийстве семьи Стаса Намина взяли под стражу, 5-tv.ru публиковал видео из зала суда.
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