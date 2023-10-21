Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 8 0

Трагедия в Подмосковье облетела весь мир.

Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына

Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

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Тема:
Убийство сына и тещи Стаса Намина в Подмосковье

Американский актер Роберт Де Ниро выразил глубокие соболезнования музыканту и композитору Стасу Намину в связи с трагической смертью его сына Артема Микояна. Этой информацией поделилась пресс-служба Центра Стаса Намина.

Артем Микоян был знаком с Робертом Де Ниро лично, дело в том, что он закончил Нью-Йоркский университет. Он получил образование кинематографиста и проходил практику в компании знаменитого американского артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что подозреваемого в убийстве семьи Стаса Намина взяли под стражу, 5-tv.ru публиковал видео из зала суда.

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