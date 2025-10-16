Песков указал на некомпетентность Рютте в оценке российских летчиков и моряков

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Такое же поведение часто относится и к другим европейским деятелям.

Что в Песков сказал о Рютте после его слов о летчиках РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проявил некомпетентность при оценке российских летчиков и моряков. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это говорит, что Рютте ничего не знает о летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил», — отметил он.

К тому же он добавил, что некомпетентность часто относится и к другим европейским деятелям.

До этого Рютте во время встречи с министрами обороны стран НАТО выразил сомнение в профессиональных навыках летчиков и моряков России. Он отметил, что НАТО проявляет силу в сдержанности, тем самым якобы вытесняя самолеты РФ из воздушного пространства государств альянса.

При слабости НАТО, по словам генсека, он бы «сбивал русских немедленно». При этом Рютте в очередной раз назвал Россию «бумажным тигром», а также обвинил Китай в том, что тот использует Москву для отвлечения внимания от положения на Тайване.

Ранее, писал 5-tv.ru, Рютте сообщил о том, что НАТО проведет учения с имитацией использования ядерного оружия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:01
«Несмотря на проблемы»: Путин о росте мировой экономики
15:00
В 50 баба-ягодка опять: почему после пятого десятка хочется начать жизнь заново
14:59
Путин: подрыв «Северных потоков» был одной из причин смены вектора экспорта газа
14:56
Путин: «Росатом» занимает около 90% глобального рынка сооружения АЭС
14:47
Путин: Россия обеспечивает около 10% мировой добычи нефти
14:41
Путин: отказ ряда стран от покупки энергоносителей РФ плохо на них сказался

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео