Песков указал на некомпетентность Рютте в оценке российских летчиков и моряков

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проявил некомпетентность при оценке российских летчиков и моряков. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это говорит, что Рютте ничего не знает о летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил», — отметил он.

К тому же он добавил, что некомпетентность часто относится и к другим европейским деятелям.

До этого Рютте во время встречи с министрами обороны стран НАТО выразил сомнение в профессиональных навыках летчиков и моряков России. Он отметил, что НАТО проявляет силу в сдержанности, тем самым якобы вытесняя самолеты РФ из воздушного пространства государств альянса.

При слабости НАТО, по словам генсека, он бы «сбивал русских немедленно». При этом Рютте в очередной раз назвал Россию «бумажным тигром», а также обвинил Китай в том, что тот использует Москву для отвлечения внимания от положения на Тайване.

Ранее, писал 5-tv.ru, Рютте сообщил о том, что НАТО проведет учения с имитацией использования ядерного оружия.

